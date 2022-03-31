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    12:01, 31 Март 2022 | GMT +6

    Бесхозные дачные участки бесплатно передадут жителям СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из 47 тысяч земельных участках, предоставленных для садоводства, около 18 тысяч являются заброшенными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким города Булат Жумабеков на отчетной встрече с населением сообщил, что неиспользуемые по целевому назначению участки выявили в 173 садоводческих товариществах. При этом у горожан есть потребность в получении дачных земельных участков

    «В ходе проведенной ревизионной работы с начала года в государственную собственность возвращено и выдано новым владельцам 300 участков, 700 - поставили на учет как бесхозяйную недвижимость. По истечению года будут проводиться процедуры возвращения их в коммунальную собственность. Мы планируем совместно с управлением земельной инспекции области провести проверку на неиспользование и нецелевое использование дачных участков. В случае выявления подобных фактов собственники данных участков будут привлекаться к административной ответственности», - сказал Б. Жумабеков.

    По информации акима Петропавловска, чтобы получить дачный участок, необходимо обратиться в городской отдел земельных отношений.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Акимат Общество
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