Бесхозные дачные участки бесплатно передадут жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из 47 тысяч земельных участках, предоставленных для садоводства, около 18 тысяч являются заброшенными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Булат Жумабеков на отчетной встрече с населением сообщил, что неиспользуемые по целевому назначению участки выявили в 173 садоводческих товариществах. При этом у горожан есть потребность в получении дачных земельных участков

«В ходе проведенной ревизионной работы с начала года в государственную собственность возвращено и выдано новым владельцам 300 участков, 700 - поставили на учет как бесхозяйную недвижимость. По истечению года будут проводиться процедуры возвращения их в коммунальную собственность. Мы планируем совместно с управлением земельной инспекции области провести проверку на неиспользование и нецелевое использование дачных участков. В случае выявления подобных фактов собственники данных участков будут привлекаться к административной ответственности», - сказал Б. Жумабеков.

По информации акима Петропавловска, чтобы получить дачный участок, необходимо обратиться в городской отдел земельных отношений.