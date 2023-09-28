Бешенство: как защититься от смертельного укуса животного

28 сентября - Всемирный день борьбы с бешенством, напоминающий о смертельной угрозе, которая скрывается за милым видом пушистых друзей. Немногие знают, что иногда укус или царапина на вид безобидной собаки могут привести к летальному исходу. О том, как защитить себя и своих животных от смертельного укуса, рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Жанна Пралиева.

По словам Жанны Пралиевой, бешенство - это острое инфекционное заболевание нервной системы, которое вызывается вирусом. Всюду, где есть очаги бешенства среди животных, под угрозу попадают люди.



Как передается бешенство?

Спикер отмечает, что от человека к человеку бешенство, как правило, не передается. Заражают людей и друг друга животные. Бешенством могут болеть все теплокровные животные, поэтому переносчиком может быть любое из них. Чаще всего - это лисы, волки, куницы, хорьки, собаки, кошки, коровы, козы, овцы, лошади, свиньи, крысы и даже хомячки. Особую опасность представляют бродячие собаки, безнадзорные кошки, а из диких животных - лисы, волки, которые в период болезни теряют страх перед человеком и заходят в населенные пункты.

Интересно, но характер заболевания можно распознать по изменению поведения животных. Злобные становятся ласковыми, добрые — злыми, а дикое животное идет на контакт с человеком.

По словам Ж. Пралиевой, бешенство передается человеку от животных через укусы, царапины, ссадины, ослюнения поврежденных кожных покровов, слизистой оболочки глаза, полости рта, носа и при соприкосновении с каким-либо предметом или одеждой, загрязненными слюной бешеного животного.

Как предотвратить возникновение заболевания?



Замруководителя ДСЭК советует cоблюдать правила содержания своих питомцев: выгуливать собаку в специально отведенных местах, держать на коротком поводке и в наморднике, а на приусадебном участке содержать собак на привязи или в вольере;

своевременно делать прививки против бешенства своим домашним питомцам (кошкам и собакам);

не допускать общения домашних животных с дикими;

остерегаться животных, поведение и внешний вид которых кажется вам подозрительным. При несвойственном поведении животного изолировать его от окружающих и показать ветеринарному врачу;

не убивать домашнее животное, покусавшее или оцарапавшее человека, за этим животным должно быть установлено 10-дневное ветеринарное наблюдение;

избегать контактов с дикими животными;

при обнаружении трупов животных, не трогать их, не снимать шкуру, а срочно сообщить в ветеринарную службу.

Спикер подчеркивает, что бешенство - это неизлечимая болезнь. После появления симптомов заболевания, спасти больного не удается.

Что делать, если укусило животное?



Если вас укусило или поцарапало животное, даже если оно кажется здоровым, Ж. Пралиева советует обработать рану: промыть проточной водой с мылом, края раны обработать йодной настойкой и немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Единственном средством для спасения человека от неминуемой смерти спикер назвала своевременное проведение антирабических прививок и полноценный курс вакцинации против бешенства.

Однако она отмечает, что прерванный курс прививок не дает гарантии защиты организма от бешенства.

Также Ж. Пралиева напомнила, что при получении профилактических прививок против бешенства запрещается употребление спиртных напитков в течение всего курса прививок и 6 месяцев после окончания. Следует также избегать переохлаждения, перегревания и переутомления в течении всего курса прививок.

Ранее сообщалось о лисе с бешенством, укусившей 4-летнего ребенка в Актюбинской области.

Напомним, инцидент произошел 4 июля у села Жаманколь Жарыкского аульного округа Кобдинского района. На берегу реки Кобда лиса укусила 4-летнего мальчика. Рядом были родители. Мальчика повезли в Кобдинскую районную больницу, обработали раны и зашили, сделали прививки от бешенства. Отец ребенка убил лису, не дожидаясь ветеринарных специалистов.

После этого случая в селе Жаманколь Актюбинской области ввели карантин.



Кроме того, 11 апреля в Туркестанской области спустя год после укуса собаки умер 14-летний подросток.

По словам родителей подростка, на их сына в мае 2022 года напала собака и укусила за ногу. Решив не обращаться за медпомощью, они занялись самолечением. Лишь спустя почти год, 7 апреля, у подростка появились странные симптомы: тревожность, страх, повышение температуры тела, боли в костях и области укуса. Позже ему поставили диагноз – бешенство. В тот же день всех членов семьи взяли под медицинское наблюдение. Однако восьмиклассника не удалось спасти. Он умер на следующий день.



