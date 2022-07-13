13 Июля 2022 22:11

Беседки в виде шлема Агыбая батыра появятся в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше благоустраивают площадь Независимости. На ней расположится амфитеатр, сухой фонтан и беседки в виде шлема Агыбая батыра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работы по благоустройству начались в августе прошлого года. К старой площади Независимости присоединили пустырь. Сейчас там проводят электричество и укладывают брусчатку.

«В старой части началась реконструкция памятника Агыбаю батыру и фонтана, также меняем архитектурные беседки на авторские. Они будут в виде шлема батыра из железа, обрамленного орнаментом. На площади установят перголы – теневые навесы, светильники в стиле hi-тech и полимерные вазоны с подсветкой», – пояснил заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог города Балхаша Нуржас Жакитай.

В новой части площади построят амфитеатр на 50 посадочных мест, сцену, детскую площадку с навесом, сухой фонтан.

«Это будет самый большой сухой фонтан в Карагандинской области. Его площадь составит 140 кв. м. В новой части установим перголы с качелями, опоры освещения. Озеленить планируется 4000 кв. м. Высадят газон и молодые деревья. Работы начнутся осенью. Проект предполагает автополив», – добавил Нуржас Жакитай.

Кроме того, на площади появятся архитектурные мраморные скамейки и подпорные стены из мраморной крошки.

Работы по благоустройству проверяет авторский и технический надзор. Срок сдачи по договору – октябрь этого года.