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    16:16, 22 Май 2021 | GMT +6

    Бесценные документы прошлой эпохи хранит архив полиции Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Интерес к истории своих предков заставляет граждан обращаться в различные архивы, и зачастую необходимые документы и исторические свидетельства они находят в архивах правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, специальный государственный архив управления информатизации и связи департамента полиции Жамбылской области хранит немало бесценных документов прошлой эпохи о бывших сотрудниках правоохранительных органов, репрессированных, репатриантах, а также военнопленных, попавших в плен фашистской Германии в период Великой Отечественной войны.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, архивом департамента полиции только за три месяца оказано 45 государственных услуг по выдаче архивных справок и копий документов.

    Одна из заявителей - уроженка Туркестанской области Кенжегул Жанбуршина обратилась за помощью в поиске данных о судьбе своего прадеда Танырбергена Джамбуршина. Она совсем не ожидала, что сможет так легко и быстро получить столь важную для нее информацию в отношении близкого родственника, который в середине прошлого века жил и трудился в наших краях.

    На основании архивного дела, датируемого 1950 годом, была выдана архивная справка, содержащая анкетные данные, этапы трудовой деятельности и некоторые другие события из жизни Танырбергена Джамбуршина. Получив этот документ, правнучка решила поподробней узнать о жизненном пути своего прадеда и направила в Жамбылскую областную полицию своё доверенное лицо – историка Нуржана Садирбекулы для более детального ознакомления с архивным делом.

    В департаменте полиции Жамбылской области в работе с архивным уголовным делом Танырбергена Джамбуршина историку помогали инспектор архива старший лейтенант полиции Индира Ахатова и техник архива сержант полиции Рита Анарбаева.


    «В процессе работы историк рассказал, что по поиску необходимой информации по родственнику Кенжегул Жанбуршиной он побывал во многих архивах Казахстана, в том числе, и в архиве Президента Республики Казахстан и города Шымкента, где нашел сведения о его трудовой деятельности.

    «В архиве департамента полиции Жамбылской области сохранилась поистине бесценная информация, которая стала причиной дальнейшего поиска его следов в архивах Сибири», - отметил историк.


    По словам близких и родных Танырбергена Джамбуршина, полученные материалы необходимы для семейного архива.

    Нуржан Садирбекулы высказал слова благодарности в адрес руководства департамента полиции Жамбылской области за организацию работы архива, а также сотрудникам архива за кропотливую и неоценимую работу. Он отметил качественное оказание государственных услуг гражданам СНГ, создание необходимых условий для хранения документов, имеющих историческую ценность.


    Теги:
    МВД РК Жамбылская область История Казахстана Правоохранительные органы
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