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    21:42, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Бесбармак и «казахстанское рафаэлло»: названы самые популярные национальные блюда среди иностранных туристов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным опросов отечественных туроператоров, самым популярным у иностранных гостей национальным блюдом является бесбармак или «мясо по-казахски». Его подают во всех городах и местах отдыха страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство культуры и спорта РК.

    В зависимости от вкусовых предпочтений туристов бесбармак подается с кониной, говядиной или бараниной. А на западе Казахстана можно отведать рыбный «фишбармак».

    На втором месте – бауырсақ. В каждом регионе страны есть свой уникальный рецепт этого мучного изделия. А его разновидность «ши бауырсақ» туристы часто забирают с собой в качестве сувенирной продукции, ведь его очень удобно перевозить.

    Почетное третье место за қазы – домашней колбасой из перченого и соленого мяса, срезанного с ребер коня. Зачастую подается вместе с мясом по-казахски.

    Далее следуют национальные сладости – жент и қызыл ірімшік. Многие предприниматели предлагают туристам приобрести эти десерты в виде сувениров в небольших красивых подарочных наборах.

    Қызыл ірімшік – это сладкий творог. В шутку это блюдо называют «казахстанским рафаэлло». Оно готовится из творога с добавлением различных сладких ингредиентов. В одних регионах Казахстана добавляют мед, в других – сахар и варенье.

    «Большой популярностью, как в качестве продукта для потребления, так и в качестве сувенира, пользуется шоколад «Казахстан». К числу настоящих ценителей нашей национальной кухни можно отнести европейцев и туристов из СНГ», – отметила официальный представитель Министерства туризма и спорта РК Молдир Абдуалиева.


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