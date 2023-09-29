Берлин считает Казахстан ключевым партнером в Центральной Азии – эксперт

Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ербулат Сейлеханов высказался касательно визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию. По его мнению, Берлин рассматривает нашу страну ключевым партнером в Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Германия - ключевой стратегический партнёр Казахстана в Евросоюзе. Об этом свидетельствует, например, частота визитов Президента Касым-Жомарта Токаева в эту страну. Глава государства посещает Германию уже в третий раз за 4 года. В июне этого года в Казахстан также приезжал Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с представительной делегацией. Отмечу, что отношения между Казахстаном и Германией имеют высокую поступательную динамику развития, причём во всех сферах межгосударственных связей, - отметил эксперт Ербулат Сейлеханов.



Как подчеркнул спикер, с 2005 года объем инвестиций Германии в Казахстан составил 6 млрд долларов, при этом 90% этих инвестиций вкладываются в несырьевой сектор, что очень важно для качественного роста промышленности Казахстана.

- На Казахстан приходится более 80% товарооборота Германии с Центральной Азией. Поэтому и Берлин рассматривает Казахстан в качестве ключевого партнёра ФРГ в нашем регионе. Есть твёрдая убежденность, что это взаимовыгодное сотрудничество получит в ходе нынешнего визита нашего Президента дальнейший мощный импульс, - добавил Ербулат Сейлеханов.

Напомним, вчера начался официальный визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в столицу Германии.



