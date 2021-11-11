Берика Нажмиденова избрали судьей Верховного суда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Берика Нажмиденова избрали на должность судьи Верховного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В соответствии с Конституцией, избрание и освобождение от должности судей Верховного суда по представлению Президента РК относится исключительно к ведению Сената. На Ваше рассмотрение Главой государства внесено представление об избрании Нажмиденова Берика Тулеутаевича на должность судьи Верховного суда», - сказал руководитель представительства Президента РК в Парламенте Бейбут Исабаев, оглашая представление Главы государства на пленарном заседании в Сенате.
Берик Нажмиденов – специалист с большим опытом работы в области контроля государственного аудита. В последние пять лет работал в сфере Министерства финансов, в настоящее время возглавляет Комитет внутреннего государственного контроля МФ РК. Имеет высшее экономическое и юридическое образование.
- Не запускать ракеты весной с космодрома «Байконур» попросил депутат
- Проведение незаконных азартных игр пресекли в Жанаозене
- Сенат принял закон касательно создания космического ракетного комплекса «Байтерек»
- Руководителя управления образования назначили в СКО
- К пяти годам приговорен водитель, по вине которого в ДТП погибли трое членов одной семьи
- 30 человек за десять месяцев осудили за коррупцию в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана