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Берик Жунисбеков назначен заместителем руководителя аппарата генпрокурора РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Февраля 2023, 13:44
Берик Жунисбеков назначен заместителем руководителя аппарата генпрокурора РК Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем руководителя аппарата генерального прокурора назначен старший советник юстиции Берик Жунисбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Берик Болатович Жунисбеков родился в 1981 году. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений.

С 2003 по 2009 годы работал в прокуратуре г. Алматы, затем с 2009 по 2016 годы занимал различные должности в Генеральной прокуратуре.

С 2016 года по 2017 годы руководил подразделениями прокуратуры Алматы и Карагандинской области.

В 2020 году с отличием окончил магистратуру в университете Эксетера в Великобритании по международной программе «Болашак».

После учебы продолжил службу в Генеральной прокуратуре, возглавив Контрольно-аналитическое управление в гражданско-правовой сфере Аппарата Генерального Прокурора.

Стаж работы на государственной службе более 18 лет.


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