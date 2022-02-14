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Берик Уали возглавил совет директоров РТРК «Казахстан»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали получил новую должность, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На очередном заседании членов совета директоров акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали избран председателем совета директоров АО «РТРК «Казахстан», - говорится в сообщении на официальном сайте телеканала.
Берик Уали родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова по специальности «киноведение», а также магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности «журналистика» и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «правоведение».
Трудовой путь начал корреспондентом информационной программы телекомпании «Таң», работал выпускающим редактором телеканала «НТК», ответственным и главным редактором на «31 канале», редактором-ведущим информационных программ агентства «Хабар», ведущим ток-шоу «1-студия» телеканала Qazaqstan, руководителем Антикоррупционного медиацентра «Нұр Медиа».
Занимал должности руководителя пресс-службы, заместителя главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководителя управления внутренней политики и по делам религий Южно-Казахстанской области, советника первого заместителя председателя партии «Нұр Отан», председателя наблюдательного совета ТОО «Нұр Медиа», советника министра, директора департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию, руководителя управления внутренней политики Жамбылской области.
В марте 2019 года распоряжением Главы государства был назначен пресс-секретарем Президента Республики Казахстан.
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