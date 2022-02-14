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Берик Уали возглавил совет директоров РТРК «Казахстан»

14 Февраля 2022 12:52
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Берик Уали возглавил совет директоров РТРК «Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали получил новую должность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На очередном заседании членов совета директоров акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали избран председателем совета директоров АО «РТРК «Казахстан», - говорится в сообщении на официальном сайте телеканала.

Берик Уали родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова по специальности «киноведение», а также магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности «журналистика» и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «правоведение».

Трудовой путь начал корреспондентом информационной программы телекомпании «Таң», работал выпускающим редактором телеканала «НТК», ответственным и главным редактором на «31 канале», редактором-ведущим информационных программ агентства «Хабар», ведущим ток-шоу «1-студия» телеканала Qazaqstan, руководителем Антикоррупционного медиацентра «Нұр Медиа».

Занимал должности руководителя пресс-службы, заместителя главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководителя управления внутренней политики и по делам религий Южно-Казахстанской области, советника первого заместителя председателя партии «Нұр Отан», председателя наблюдательного совета ТОО «Нұр Медиа», советника министра, директора департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию, руководителя управления внутренней политики Жамбылской области.

В марте 2019 года распоряжением Главы государства был назначен пресс-секретарем Президента Республики Казахстан.


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#СМИ   #Назначения  
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Автор:

Анеля Касымова

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