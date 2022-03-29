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    10:54, 29 Март 2022 | GMT +6

    Берик Уали возглавил Агентство «Хабар»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Берик Уали назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар». Ранее он работал пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    В 1997 году окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Т.Жургенова по специальности «киновед», в 2005 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «журналистика», в 2014 году Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «правоведение».

    1997-2012 гг. - журналист, редактор информационных программ АО «Агентство «Хабар», телекомпании «ТАҢ», телеканала «НТК», ТОО «31 канал», руководитель медийного центра по борьбе с коррупцией в ТОО «Нұр Медиа».

    2012-2015 гг. - заместитель руководителя аппарата акима – руководитель пресс-службы аппарата акима, руководитель управления внутренней политики и по делам религии акимата Южно-Казахстанской области.

    2015-2016 гг.- советник Первого заместителя председателя партии «Нур Отан».

    2016-2018 гг. - советник министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, директор Департамента информационной поддержки.

    2018-2019 гг. - руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области.

    Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын». Награжден четырьмя медалями, орденом «Құрмет».

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