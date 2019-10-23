Берик Уали: Президент вправе принимать решения вне процедур согласования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали прокомментировал пояснение министра юстиции относительно указа Президента РК от 9 октября т.г., передает МИА «Казинформ».

«Считаю некорректным комментарий министра юстиции. Возможно, под напором журналистов Марат Бекетаев растерялся и дал неверную формулировку, что удивительно, так как должностное лицо такого уровня всегда должно квалифицированно разъяснять любые вопросы в рамках своих функциональных обязанностей», - сказал в комментарии казахстанским СМИ Берик Уали.

Как уточнил пресс-секретарь Президента, Конституция является основополагающим законом, в котором четко прописаны функции и полномочия Главы государства.

«В указе от 9 октября нынешнего года, вызвавшем различные комментарии, имеется положение, согласно которому Президент вправе принимать решения вне процедур, сформулированных в положении о порядке согласования, назначения на должность и освобождения от должности политических государственных служащих и иных должностных лиц», - отметил Берик Уали.

Таким образом, именно Президент, как главное должностное лицо государства, гарант Конституции, Верховный главнокомандующий, принимает согласно основному закону страны все решения, касающиеся назначения членов Правительства, руководителей силовых и иных ведомств, подотчетных ему, а также глав регионов.

По словам Берика Уали, упомянутый указ носит процедурный характер и никоим образом не может повлиять на исполнение Главой государства своих конституционных обязанностей и функций.

Напомним, ранее министр юстиции РК Марат Бекетаев прокомментировал указ Президента от 9 октября 2019 года.