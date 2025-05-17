Берик Уали презентовал план развития области Абай

В нем принимают участие представители сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной сферы, бизнеса региона, депутаты, руководители правоохранительных органов, руководители вузов.

В своем выступлении глава региона отметил, что решение Президента о создании области — это, по сути, восстановление исторической справедливости.

— С момента создания области социально-экономическое развитие нашего региона находится на контроле Главы государства. Как известно, в этом году мы отмечаем 180-летие Абая Кунанбайулы. Правительство ведет большую работу в этом направлении. Мы уже начали подготовку к мероприятию, считаю, что задача каждого жителя нашей области — принять участие в его проведении на высоком уровне, — сказал аким области.

За три месяца работы в должности акима области Берик Уали посетил все города и районы, а также населенные пункты, бывшие ранее районными центрами — в городе Шар, селах Баршатас, Таскескен и Кайнар, в общей сложности 68 населенных пунктов, где ознакомился с жизнью и актуальными вопросами населения.