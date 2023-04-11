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    22:19, 10 Апрель 2023 | GMT +6

    Берик Тынышбаев назначен акимом Аксуского района Жетысуской области

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    Фото: gov.kz
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жетысуской области акимом Аксуского района назначен Тынышбаев Берик Тынышбаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Берик Тынышбаев родился в 1974 году. Образование высшее. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени, Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальностям – ученый-агроном, юрист.

    Трудовой путь начал главным экономистом сельскохозяйственного кооператива «Буйен» Аксуского района.

    В разные годы работал главным специалистом аппарата акима района, помощником акима, заместителем руководителя, руководителем отделов сельского хозяйства, сельского хозяйства и земельных отношений, руководителем аппарата, заместителем акима Аксуского района, заместителем руководителя крестьянского хозяйства «Жақсылық», депутатом маслихата Аксуского района VI созыва, Жетысуской области VII,VIII созывов.

    С июля 2014 года – руководитель крестьянского хозяйства «Алихан» в Аксуском районе.

    Распоряжением акима Жетысуской области Базарханов Есим Сейлханович освобожден от должности акима Аксуского района по собственному желанию.


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