Берик Тынышбаев назначен акимом Аксуского района Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жетысуской области акимом Аксуского района назначен Тынышбаев Берик Тынышбаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Берик Тынышбаев родился в 1974 году. Образование высшее. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени, Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальностям – ученый-агроном, юрист.

Трудовой путь начал главным экономистом сельскохозяйственного кооператива «Буйен» Аксуского района.

В разные годы работал главным специалистом аппарата акима района, помощником акима, заместителем руководителя, руководителем отделов сельского хозяйства, сельского хозяйства и земельных отношений, руководителем аппарата, заместителем акима Аксуского района, заместителем руководителя крестьянского хозяйства «Жақсылық», депутатом маслихата Аксуского района VI созыва, Жетысуской области VII,VIII созывов.

С июля 2014 года – руководитель крестьянского хозяйства «Алихан» в Аксуском районе.

Распоряжением акима Жетысуской области Базарханов Есим Сейлханович освобожден от должности акима Аксуского района по собственному желанию.