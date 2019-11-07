+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 0 °С
USD 388.86 EUR 431.28
RUB 6.10 CNY 55.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Берик Шолпанкулов об авто из Кыргызстана и Армении: Они до сих пор на временной регистрации

7 Ноября 2019 11:48
Поделиться:
Берик Шолпанкулов об авто из Кыргызстана и Армении: Они до сих пор на временной регистрации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - И.о. министра финансов РК Берик Шолпанкулов рассказал о ситуации с завозом в Казахстан автомобилей из Кыргызстана и Армении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Неопытным водителям порекомендовали отказаться от поездок на авто в Алматы
Спрос на электромобили в Казахстане сократился в два раза Казахстанцы стали чаще покупать автомобили местной сборки Казахстанские автопроизводители планируют выйти на российский рынок к 2021 году

«В соответствии с процедурой по растаможке автомобилей, пришедших из Армении и Кыргызстана. В соответствии с действующим законодательством все предусмотрено и установлено - начиная с процесса временной регистрации этих автомобилей и до процесса постановки автомобиля на учет», - сказал Берик Шолпанкулов, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Сената Парламента РК.

Спикер пояснил, что при постановке на учет владельцам данных автомобилей необходимо заплатить: первое – разницу в таможенных пошлинах, второе – НДС на импорт и третье - это утилизационный сбор.

«С учетом этих завышенных утилизационных сборов данные автомобили сейчас до сих пор находятся на временной регистрации», - добавил Берик Шолпанкулов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт, Минфин РК,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив