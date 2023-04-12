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Берик Сарменбаев назначен акимом Сырдарьинского района Кызылординской области

Ринат Дусумов
12 Апреля 2023, 14:21
Берик Сарменбаев назначен акимом Сырдарьинского района Кызылординской области Фото: gov.kz

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и Сырдарьинским районным маслихатом на должность акима Сырдарьинского района Кызылординской области назначен Сарменбаев Берик Абдигаппарович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Берик Сарменбаев родился в 1963 году в городе Кызылорде. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовую деятельность начал в 1985 году каменщиком треста «Казторгстрой». В разные годы занимал должности в государственном и частном секторах - от простого специалиста до руководящей должности.

С 2005 по 2010 годы - главный специалист, начальник отдела архитектуры и строительства города Кызылорды, заместитель акима города Кызылорды.

С 2010 по 2011 годы - заведующий общественной приемной Кызылординского областного филиала партии «Нұр Отан».

В 2011-2019 годы занимал ответственные руководящие должности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, земельных отношений, был заместителем акима города Кызылорды, Кармакшинского, Шиелийского районов.

В 2021-2022 годах работал заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области.

С мая 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Сырдарьинского района.


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