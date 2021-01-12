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Берик Имашев поблагодарил всех организаторов выборов

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
12 Января 2021, 11:49
Берик Имашев поблагодарил всех организаторов выборов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Избирательные комиссии всех уровней обеспечили исполнение Указа об организации выборов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы завершили избирательную кампанию, продлившуюся три месяца. Избирательные комиссии всех уровней обеспечили исполнение Указа Президента об организации выборов депутатов Мажилиса Парламента, назначенных на 10 января 2021 года. Подведены последние итоги выборов», – сказал Б.Имашев.

Председатель ЦИК поздравил казахстанцев с этим важным государственным событием и выразил благодарность всем, кто участвовал в обеспечении открытости и прозрачности выборов, а также иностранным и международным наблюдателям.


Мажилис   Выборы-2021  
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