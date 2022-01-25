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Берик Имашев освобожден от должности председателя Центризбиркома РК

25 Января 2022 12:06
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Берик Имашев освобожден от должности председателя Центризбиркома РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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