Новости
Берик Имашев освобожден от должности председателя Центризбиркома РК
25 Января 2022 12:06
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеНурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК Президент РК: Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
- Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
- Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
- Президент РК: Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом
- Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
- Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн