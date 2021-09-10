Берик Имашев назначен председателем ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Берик Имашев назначен председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства Имашев Берик Мажитович назначен Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Родился 7 июня 1960 года в городе Алма-Ате.

В 1982 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности юрист.

Кандидат юридических наук.

1982 - 1992 гг. - стажер, следователь прокуратуры Фрунзенского района, прокурор отдела по исполнению законов на транспорте, следователь по особо важным делам при Прокуроре Казахской ССР, прокурор Московского района города Алма-Аты;