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Берик Имашев назначен председателем ЦИК РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Сентября 2021, 14:42
Берик Имашев назначен председателем ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Берик Имашев назначен председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства Имашев Берик Мажитович назначен Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Имашев Берик Мажитович

Родился 7 июня 1960 года в городе Алма-Ате.

В 1982 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности юрист.

Кандидат юридических наук.

1982 - 1992 гг. - стажер, следователь прокуратуры Фрунзенского района, прокурор отдела по исполнению законов на транспорте, следователь по особо важным делам при Прокуроре Казахской ССР, прокурор Московского района города Алма-Аты;

1992 - 1993 гг. - начальник организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

1993 - 1994 гг. - первый заместитель прокурора города Алматы;

1994 - 1995 гг. - заместитель председателя правления
АБ «Казкоммерцбанк»;

10.1995 - 09.1996 гг. - директор Агентства по реорганизации предприятий - заместитель председателя Госкомимущества Республики Казахстан;

09.1996 - 04.1997 гг. - начальник управления налоговой полиции - заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Казахстан;

1997 -1998 гг. - директор юридической фирмы «Имашев и партнеры»;

04.1998 - 10.1999 гг. - председатель Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса - помощник Президента Республики Казахстан по вопросам развития малого бизнеса;

11.1999 - 12.2000 гг. - адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, директор адвокатской конторы «Имаш», заместитель председателя президиума коллегии адвокатов города Астана;

12.2000 - 11.2001 гг. - председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (член Правительства);

11.2001 - 07.2003 гг. - член коллегии адвокатов города Астана;

09.2002 - 07.2003 гг. - Президент ЗАО «Нефтеконсалтинг»;

06.2003 - 05.2005 гг. - заместитель секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан;

05.2005 - 10.2005 гг. - председатель Правления АО «Фонд развития малого предпринимательства»;

10.2005 - 01.2007 гг. - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

01.2007 - 02.2008 гг. - секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан;

02.2008 - 08.2008 гг. - помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан;

08.2008 - 01.2012 гг. - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам;

01.2012 - 09.2016 гг. - Министр юстиции Республики Казахстан;

Указом Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева от 13 сентября 2016 года № 327 назначен Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Фото:gov.kz


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