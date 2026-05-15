Путин совершит визит в Китай

Стороны ведут подготовку к встрече глав двух государств заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Китайский дипломат прокомментировал информацию о планах президента России В.Путина посетить Китай.

— Китайская и российская стороны поддерживают тесные контакты по вопросам подготовки встречи глав двух государств. Китай своевременно опубликует соответствующую информацию, — заявил Го Цзякунь.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время российская сторона сделает объявление по визиту.

— Можно сказать, что уже завершена подготовка. Визит состоится в самое ближайшее время, — отметил Дмитрий Песков.

South China Morning Post пишет, что однодневный визит Путина запланирован на 20 мая. Как отмечает гонконгское издание, это будет первый случай, когда Китай в течение одного месяца принимает лидеров России и США вне рамок международных саммитов и многосторонних площадок.

Ранее мы писали, что председатель КНР провел встречу с министром иностранных дел РФ.