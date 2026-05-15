    Путин совершит визит в Китай

    Стороны ведут подготовку к встрече глав двух государств заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

    Китайский дипломат прокомментировал информацию о планах президента России В.Путина посетить Китай.

    — Китайская и российская стороны поддерживают тесные контакты по вопросам подготовки встречи глав двух государств. Китай своевременно опубликует соответствующую информацию, — заявил Го Цзякунь.

    Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время российская сторона сделает объявление по визиту.

    — Можно сказать, что уже завершена подготовка. Визит состоится в самое ближайшее время, — отметил Дмитрий Песков.

    South China Morning Post пишет, что однодневный визит Путина запланирован на 20 мая. Как отмечает гонконгское издание, это будет первый случай, когда Китай в течение одного месяца принимает лидеров России и США вне рамок международных саммитов и многосторонних площадок. 

    Ранее мы писали, что председатель КНР провел встречу с министром иностранных дел РФ.

    Берик Табынбаев
