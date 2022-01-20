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Берик Беркимбаев назначен заместителем председателя Агентства по делам госслужбы РК

20 Января 2022 17:07
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Берик Беркимбаев назначен заместителем председателя Агентства по делам госслужбы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Беркимбаев Берик Серикович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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