Берик Беркимбаев назначен заместителем председателя Агентства по делам госслужбы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Беркимбаев Берик Серикович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



