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БЕРИК АСЫЛОВ: ВОЙСКА ОДКБ НЕ УЧАСТВОВАЛИ В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Марта 2022, 10:33
БЕРИК АСЫЛОВ: ВОЙСКА ОДКБ НЕ УЧАСТВОВАЛИ В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

ОДКБ   Происшествия   Генпрокуратура   Мажилис   Силовые структуры   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
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