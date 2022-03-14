kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
Политика
Президент
Послание Президента РК
Правительство
Парламент
Закон и право
Правоохранительные органы
Интеграция и партнерство
Выступления Президента Республики Казахстан
Международная деятельность
ЕАЭС
Евросоюз
МАГАТЭ
Международные отношения
Новый Казахстан
ОБСЕ
ООН
Референдум
Реформы Токаева
Тюркский мир
ШОС
ЮНЕСКО
Ядерное оружие
Январские события
Заседание Правительства с участием Президента РК
Экономика
Нефть/газ
Сельское хозяйство
Экономика
Транспорт
Финансы
Бизнес
Аудит
Биржи
Бюджет
Всемирный банк
Газификация
Дороги
Инвестпроекты
Криптовалюта
Логистика
мобильные переводы
Налоги
Нацпроекты
Отбасы банк
Промышленность
Сахар
Статистика
Строительство
Технологии
Топливо
Туризм
Утильсбор
Цены и тарифы
Общество
Спорт
Анонс Казинформа
Ассамблея народа Казахстана
История Казахстана
Календарь Казинформа
Культура
Наука и инновации
Общество
СМИ
Религия
Образование
Вакцинация
Демография
долгострои
ДТП
Занятость
Кибербуллинг
Коррупция
Криминал
Марафон добрых дел
мигранты
Молодежь
Педагоги
Пенсия
Правоохранительные органы
Соцсети
Трудоустройство
Волонтёрство
Регионы
Астана
Алматы
Шымкент
Абайская область
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Жетысуская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Туркестанская область
Улытауская область
Экспертиза
В Мире
Человек труда
Медицина
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Назначения
Экспертиза
В Мире
Человек труда
Медицина
IP=
Главная
>
Новости
>
Происшествия, ЧС
БЕРИК АСЫЛОВ: ВОЙСКА ОДКБ НЕ УЧАСТВОВАЛИ В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Редактор:
Малика Сафаргалиева
14 Марта 2022, 10:33
Читайте новости на нашем telegram-канале
ОДКБ
Происшествия
Генпрокуратура
Мажилис
Силовые структуры
ЧП-2022
Алматинская трагедия
Поделиться
Лента новостей
Читайте также
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу