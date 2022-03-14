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Берик Асылов: Преступники похитили три тысячи единиц огнестрельного оружия

Автор:  
Серик Сабеков
14 Марта 2022, 12:06
Берик Асылов: Преступники похитили три тысячи единиц огнестрельного оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более двух тысяч единиц оружия до сих пор находятся на руках преступников. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, рассказывая о ходе расследования январских событий на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно хочу остановиться на похищенном оружии. Только из двух департаментов полиции – Алматинской и Жамбылской областей, преступниками похищено почти 800 единиц огнестрельного оружия, в том числе 262 автомата, 501 пистолет, 12 гранатометов, пулемет и свыше 60 тысяч боеприпасов», - сказал Берик Асылов.

Было отмечено, что всего из охотничьих магазинов и оружейных арсеналов правоохранительных и специальных органов, похищено почти 3 тысячи единиц оружия.

«Из этого объема найдена лишь треть, или 771 единица. Более двух тысяч единиц оружия, в том числе автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы, а также гранаты до сих пор находятся на руках преступников. Им можно вооружить целый полк. Понятно, что мирным жителям это оружие, не нужно. Оно похищалось для масштабной дестабилизации ситуации в стране. По всем этим фактам расследуются уголовные дела», - добавил Берик Асылов.

Борьба с преступностью   Генпрокуратура   Мажилис   Криминал   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
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