Берик Абдыгалиулы - о событиях в Кордае: Выводы должны сделать все

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Улытауского района Карагандинской области высказал свое мнение о ситуации в Кордае. По его мнению, это происшествие снова актуализировало ценности межнационального мира и согласия. «Нам необходимо выявить причины и сделать правильные выводы, особенно в сфере национальной политики», - написал Берик Абдыгалиулы на своей странице в Facebook.

«Звучат различные лозунги и призывы агрессивного характера, никак не могут успокоиться «горячие головы» различных мастей. Сегодня никому не нужно доказывать, что политическая и социальная стабильность Казахстана, его настоящее и будущее в значительной мере зависят от уровня развития государствообразующей нации - казахов. Неблагоприятное социально-психологическое самочувствие большинства казахов, их неудовлетворенность положением родного языка, социальными проблемами и активная эксплуатация этих настроений различными политическими силами, являются серьезными вызовами для Казахстана», - отметил аким Улытауского района Карагандинской области.

По мнению Б. Абдыгалиулы, казахи должны осознать свою миссию в новых условиях, а именно - ответственность за мир и процветание Казахстана. Они должны стать государственниками и не перекладывать ответственность на других, в том числе на власть. Именно казахи должны способствовать благополучию всех этносов, проживающих в Казахстане, и оградить общество от различных конфликтов, в особенности межэтнических.

«Взамен требуется только одно – соблюдение законов, уважение к истории и культуре, знание государственного языка. К этому должны с пониманием отнестись и другие этносы, так как это естественная историческая система взаимоотношений и сосуществования в едином государстве, иначе это может способствовать дальнейшему накоплению противоречий и приводить к постоянным конфликтам. Выводы должны сделать все», - считает Берик Абдыгалиулы.

Как сообщалось, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка .

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.

Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.

Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.