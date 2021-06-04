Берик Абдыгалиулы: Необходимо детально разобраться в каждом случае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хотел бы пояснить контекст относительно реабилитации жертв политических репрессий, высказанный мною в ходе интервью, отметил Берик Абдыгалиулы. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Вопрос был вырван из контекста. Озвучивая свое мнение о военнопленных, попавших в Туркестанский легион, нужно учитывать один очень важный момент. Не все люди, попавшие в это воинское подразделение, были там добровольцами. Архивы свидетельствуют, что немало случаев, когда советские военнопленные, зачисленные в Туркестанский легион, при первой же возможности перебегали обратно в Красную армию или к союзникам.

Например, значительная часть казахов-партизан Франции были до того зачислены в подразделения вермахта. Многие из них были удостоены французских наград. В деревне Жукеевилль сейчас стоит памятник этим военнопленным, сражавшимся против фашизма. Такие случаи есть по всей Европе, о чем даже писали в советских газетах. Я имел ввиду, прежде всего, их.

Работа по реабилитации жертв политических репрессий требует именно такого формата, то есть детального изучения и индивидуального подхода по каждому конкретному случаю, тем более, если есть обращения родственников. Это не предложение реабилитировать всех, а дать возможность глубоко изучить каждый случай. И каждым запросом при необходимости должен заниматься суд.

Мне понятны вопросы, озвученными российскими коллегами, но отмечу, что речь о реабилитации виновных в пособничестве и предательстве не ведется. В Казахстане глубоко чтят память о погибших в Великой Отечественной войне, и я лично занимаюсь восстановлением имен многих героев СССР, сражавших за родину», - отметил Берик Абдыгалиулы.