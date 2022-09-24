Березовая роща появилась в Президентском парке в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 сентября, в рамках осеннего экологического месячника «Бірге таза Қазақстан» и общегородского субботника в столичном Президентском парке появилась березовая роща, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Во время общегородского субботника на территории Президентского парка посадили около 400 деревьев. Из них ель сибирскую – 150, березу – 250.

В мероприятии по посадке деревьев приняли участие депутаты маслихата города, представители акимата, члены Общественного совета столицы, духовно-религиозных объединений, сотрудники успенского собора, Совета ветеранов, Дворца мира и согласия, Дворца Независимости, военно-патриотического клуба «Жас сарбаз», спортсмены, артисты и волонтеры.

«Сегодня мы приняли участие в субботнике, в посадке деревьев, 400 деревьев мы посадили в парке у Дворца мира и согласия, организаторами данного мероприятия выступили городской акимат и районный акиматы. Уже второй год подряд мы принимаем участие в озеленении нашего города», - поделилась мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, вице-президент городской федерации и директор школы гимнастики Анна Алябьева.

Также во всех районах города, проведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,8 млн кв. м, произведена посадка порядка тысячи деревьев. Собрано и вывезено на столичный полигон почти 460 тонн отходов.

Субботник направлен на подготовку к зимнему периоду и проведению работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке. Основным посылом является привлечение внимания общественности к важности формирования экологической культуры и сохранения природы.

В субботнике активное участие приняли свыше 27 тыс. человек, среди которых районные акиматы, коммунальные предприятия, жители, студенты, волонтеры, экоактивисты, коллективы КСК и ОСИ и сотрудники государственных учреждений, а также почти 2,5 тыс. предприятий и организаций.

В рамках экологического месячника «Бірге таза Қазақстан» пройдут 4 коммунальных субботника, каждую субботу до 15 октября и планируется высадить более 10 тыс. зеленых насаждений.

фото сайт акимата г. Астана