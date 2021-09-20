Беременные женщины могут проходить скрининг в частных медицинских лабораториях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 11 сентября 2021 года частные медицинские лаборатории вправе проводить пренатальный скрининг наравне с государственным сектором. Барьер для частных лабораторий на исследования в рамках пренатального скрининга устранен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Согласно ранее действовавшей норме Правил организации скрининга (п.15), утвержденных министерством здравоохранения, поликлиники для проведения лабораторных исследований в рамках пренатального скрининга направляли пациенток только в государственные родовспомогательные организации, а частные медицинские лаборатории выпадали из спектра оказания подобного рода услуг. Частная лаборатория могла оказывать услуги только в случае заключения договора соисполнения с государственной организацией.

Это ограничение было обозначено ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Медицинских Лабораторий» на Совете по барьерам при Агентстве по защите и развитию конкуренции.

По итогам заседания озвученное ограничение было признано барьером, сдерживающим развитие конкуренции на данном рынке, и принято в работу. В результате активной совместной работы Агентства по защите и развитию конкуренции и Министерства здравоохранения данная норма была исключена из Правил организации скрининга.