Беременные женщины могут проходить скрининг в частных медицинских лабораториях
Согласно ранее действовавшей норме Правил организации скрининга (п.15), утвержденных министерством здравоохранения, поликлиники для проведения лабораторных исследований в рамках пренатального скрининга направляли пациенток только в государственные родовспомогательные организации, а частные медицинские лаборатории выпадали из спектра оказания подобного рода услуг. Частная лаборатория могла оказывать услуги только в случае заключения договора соисполнения с государственной организацией.
Это ограничение было обозначено ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Медицинских Лабораторий» на Совете по барьерам при Агентстве по защите и развитию конкуренции.
По итогам заседания озвученное ограничение было признано барьером, сдерживающим развитие конкуренции на данном рынке, и принято в работу. В результате активной совместной работы Агентства по защите и развитию конкуренции и Министерства здравоохранения данная норма была исключена из Правил организации скрининга.