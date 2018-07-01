Беременную женщину унесло течением в Алматинской области
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Течением воды Большого алматинского канала возле Иссыка унесло беременную женщину. Уже третьи сутки не могут найти ее тело, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Со слов родственников пропавшей, Асия Мусаевая поехала с супругом на БАК стирать ковры. Во время чего упала в канал с водой.
«Моя сестра, 1986 года рождения, пропала, трое суток прошло. Ни ее, ни тела не нашли. Она должна была вчера приехать ко мне, чтобы постирать ковры, но почему-то в тот день решила с мужем направиться на БАК и постирать там. Как рассказывает зять, она поскользнулась и упала в воду. Муж прыгнул за ней в канал, но не смог до нее доплыть, хотя плавает очень хорошо. Там течение очень сильное, тонущую накрыло волной и больше он ее не видел. Прохожий пытался помочь, кидал в воду пластиковые бутылки, но она не смогла ухватиться. Машины проезжали, но никто не остановился им помочь», - рассказала сестра пропавшей Шахерезада Маратова.
По ее словам, у Асии остались двое детей. И женщина находилась в положении на третьего ребенка.
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