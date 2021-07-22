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Беременную женщину с КВИ и ее малыша спасли от смерти костанайские врачи

22 Июля 2021 19:17
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Беременную женщину с КВИ и ее малыша спасли от смерти костанайские врачи

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Больше месяца врачи инфекционного отделения боролись за жизнь жительницы Костаная Жанны Искаковой, которая поступила в больницу в тяжёлом состоянии будучи беременной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление здравоохранения.

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Только вчера Жанна Искакова выписалась с больницы и смогла впервые увидеть и взять на руки свою месячную малышку.

Девочка появилась на свет в родильном зале инфекционного отделения. Сама Жанна пребывала в инфекционном отделении с 3 июня по 20 июля. Поступила будучи беременной на 33 неделе с 85% поражения лёгких.

«Все это время, пока я лежала в реанимации, находилась между небом и землёй, наверное. И это на самом деле очень страшно. Никому никогда не пожелаешь через такое пройти. И столько людей тут лежат, лечатся, у каждого своя история, свои переживания, - с горечью в глазах вспоминает пройденный этап Жанна. - Я призываю людей прививаться. Не думайте, что это мимо вас может пройти, никто от этого не застрахован. Лучше сделать прививку, и позаботиться о своём здоровье».

Что касается родившейся девочки, то она сейчас в надёжных руках родных. Все это время, когда Жанну уже перевели из реанимации и все самое страшное было позади, мама наблюдала за первыми днями, неделями, месяцем жизни дочки по видеосвязи.

«Малышка была у нас под пристальным вниманием у всего отделения, - говорит заведующая отделением Карина Юсупова. - Слышим, как плачет, видим как её купают, кормят, пеленают».

По словам заведующей инфекционным отделением, за жизнь Жанны боролись не только инфекционисты и реаниматологи. В спасении мамы троих детей участвовали гинекологи, пульмонологи, урологи, кардиологи, терапевты. После рождения малышка была под пристальным вниманием неонатологов.

Впереди, после выписки, у Жанны много семейных событий - 40 дней малыша, годик и другие важные семейные мероприятия. Но она твёрдо уверенна в том, что закатывать тои с большим скоплением людей явно не будет. На такие риски семья больше не готова.


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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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