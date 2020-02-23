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Беременную женщину с анафилактическим шоком спасли врачи скорой в Семее

23 Февраля 2020 19:36
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Беременную женщину с анафилактическим шоком спасли врачи скорой в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Врачи скорой помощи Семея спасли беременную женщину, у которой был диагностирован анафилактический шок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городской станции скорой медицинской помощи (ССМП).

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В пресс-службе рассказали, что накануне вечером на пульт 103 поступил вызов, о том, что беременная женщина нуждается в медицинской помощи. На вызов срочно выехала фельдшерская бригада N40 в составе фельдшеров Романа Мерибаева и Ержана Mуратова.

«Бригада прибыла на место вызова в течение 10 минут. Выяснилось, что 33-летняя женщина потеряла сознание после приема жаропонижающего средства, которое приняла без назначения врача. У нее был диагностирован анафилактический шок III-IV степени тяжести» - пояснили в пресс-службе ССМП.

Под угрозой была жизнь не только мамы, но и еще не родившегося ребенка. Однако профессиональные действия бригады фельдшеров Романа и Ержана были четкими и слаженными, согласно алгоритму анафилактического шока они провели все необходимые реанимационные мероприятия. После чего беременная пациентка была доставлена в реанимацию Перинатального центра в стабильном состоянии для дальнейшего оказания медицинской помощи.

«Спустя 11 часов у женщины родился мальчик. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Поздравляем семью с рождением ребенка. Однако хочется предостеречь от бесконтрольно приема лекарственных средств без назначения врача, это может быть опасно для вашей жизни», - предупредили в пресс-службе ССМП.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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