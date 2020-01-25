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Беременную женщину из снежного плена спасли в Алматинской области

25 Января 2020 16:50
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Беременную женщину из снежного плена спасли в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Алматинской области сотрудники ДЧС области спасли беременную женщину, ехавшую в карете скорой помощи в роддом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Инцидент произошёл 24 января на участке автодороги областного значения «Сарыозек-Шанханай» в Кербулакском районе. Из-за непогоды в снежный занос попала карета скорой помощи, которая везла роженицу в роддом ЦРБ Кербулакского района из села Шанханай», - сообщили в ДЧС области.

Кроме того, с данного участка дороги эвакуировали 18 автомашин, где находились 28 человек, еще спасены 17 человек, транспорт которых эвакуировать не удалось.

«В спасательной операции принимали участие 7 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Алматинской области, 3 военнослужащих и 1 единица техники в/ч №40265 МО РК», - уточнили в пресс-службе ведомства.


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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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