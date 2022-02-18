Беременную женщину эвакуировали костанайские спасатели с заснеженной трассы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские спасатели помогли беременной женщине с угрозой выкидыша добраться до больницы в областном центре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям области, накануне спасателями проведено 3 аварийно-спасательных операции, эвакуированы 7 человек из них 2 детей, из снежных заносов спасены 45 человек, из них один ребенок, отбуксированы автомобиль и автобус.

«В 15:35 в Наурзумском районе в селе Дамды потребовалась помощь беременной женщине 32 лет с угрозой выкидыша. Пять сотрудников из оперативно-спасательного отряда на машине высокой проходимости «ТРЭКОЛ» с сопровождением сельского фельдшера доставили гражданку в перинатальный центр Костаная. Вместе с ней спасатели эвакуировали семью с двумя детьми в районную больницу поселка Аулиеколь. На данный момент у всех состояние удовлетворительное», - прокомментировали в департаменте.

Также в Наурзумском районе в 10 км от села Шолаксай на трассе областного значения «Аулиеколь-Жалдама» силами ДЧС из снежного заноса отбуксирован на очищенный участок дороги автобус с 40 пассажирами и сопровожден до посёлка Аулиеколь, далее автобус продолжил движение обратно в город Костанай. В медицинской помощи никто из пассажиров не нуждался.

«В Камыстинском районе в 10 км от села Карабатыр на трассе районного значения, силами ДЧС из снежного заноса отбуксирован на очищенный участок дороги и сопровожден до поселка Карабатыр легковой автомобиль марки «Hyundai Accent», в котором находились 4 человека, из них 1 ребенок. В медицинской помощи не нуждались», - подытожили в ведомстве.

Напомним, недавно пропавшего пастуха нашли спасатели в Костанайской области. В спасении было задействовано два человека личного состава и одна единица техники.