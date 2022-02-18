+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Беременную женщину эвакуировали костанайские спасатели с заснеженной трассы

18 Февраля 2022 16:03
Поделиться:
Беременную женщину эвакуировали костанайские спасатели с заснеженной трассы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские спасатели помогли беременной женщине с угрозой выкидыша добраться до больницы в областном центре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Девушка пыталась прыгнуть с моста в Нур-Султане
Прогноз погоды на 19 февраля в Казахстане дали синоптики В кюветах оказывались машины из-за непогоды в СКО Семь медработников и 46 машин скорой помощи пострадали во время январских событий

Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям области, накануне спасателями проведено 3 аварийно-спасательных операции, эвакуированы 7 человек из них 2 детей, из снежных заносов спасены 45 человек, из них один ребенок, отбуксированы автомобиль и автобус.

«В 15:35 в Наурзумском районе в селе Дамды потребовалась помощь беременной женщине 32 лет с угрозой выкидыша. Пять сотрудников из оперативно-спасательного отряда на машине высокой проходимости «ТРЭКОЛ» с сопровождением сельского фельдшера доставили гражданку в перинатальный центр Костаная. Вместе с ней спасатели эвакуировали семью с двумя детьми в районную больницу поселка Аулиеколь. На данный момент у всех состояние удовлетворительное», - прокомментировали в департаменте.

Также в Наурзумском районе в 10 км от села Шолаксай на трассе областного значения «Аулиеколь-Жалдама» силами ДЧС из снежного заноса отбуксирован на очищенный участок дороги автобус с 40 пассажирами и сопровожден до посёлка Аулиеколь, далее автобус продолжил движение обратно в город Костанай. В медицинской помощи никто из пассажиров не нуждался.

«В Камыстинском районе в 10 км от села Карабатыр на трассе районного значения, силами ДЧС из снежного заноса отбуксирован на очищенный участок дороги и сопровожден до поселка Карабатыр легковой автомобиль марки «Hyundai Accent», в котором находились 4 человека, из них 1 ребенок. В медицинской помощи не нуждались», - подытожили в ведомстве.

Напомним, недавно пропавшего пастуха нашли спасатели в Костанайской области. В спасении было задействовано два человека личного состава и одна единица техники.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Происшествия   #Регионы   #МЧС   #ДЧС   #Спасение  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Девушка пыталась прыгнуть с моста в Нур-Султане
Прогноз погоды на 19 февраля в Казахстане дали синоптики
В кюветах оказывались машины из-за непогоды в СКО
Семь медработников и 46 машин скорой помощи пострадали во время январских событий
Популярное
1 Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
2 Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
3 Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
4 Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства
5 Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
6 Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
Читайте также
Участники проекта «Бастау бизнес» смогут учиться онлайн в Мангистауской области
Бердибек Сапарбаев заслушивает отчеты сельских акимов
Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства
Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив