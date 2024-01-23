Беременную женщину с подозрением на корь госпитализировали в Кокшетау

Случай подозрения на корь зарегистрирован среди беременных в Акмолинской области. Женщина была госпитализирована в Центр инфекционных заболеваний города Кокшетау, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам главного государственного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной, заболеваемость корью по Акмолинской области отмечается с апреля 2023 года. Всего в регионе выявлено 604 случая с подозрением на корь, из них 483 случая подтверждены. Среди них заболел 361 ребенок до 14 лет, в том числе 70 детей до года, а от года до 4 лет — 188.

В январе текущего года зарегистрировано 108 подтвержденных случаев. Среди них 13 детей до года, 31 ребенок от 1 до 4-х лет, 11 — 5-9 лет и 13 — от 10 до 14 лет.

— Среди заболевших в январе 44 невакцинированных, в том числе 34 по причине отказа, пятеро — по причине временных медотводов и пятеро по причине постоянных медотводов. С неизвестным прививочным статусом — 36 человек, — отметила главный госсанварч региона.

За январь зарегистрировано шесть случаев заболевания в детских садах, в том числе в Аршалынском районе (два ребенка в детском саду «Карлыгаш» и один — «Бэйби кидс»), Астраханском районе (по одному малышу в детском саду «Балдаурен» и детском развивающем центре), городе Косшы (один случай в детском саду «Балдырган»).

— За минувшую неделю зарегистрировано 56 подтвержденных случаев — по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост на 16%. Прирост заболеваемости отмечается в городах Кокшетау и Степногорске, Шортандинском, Ерейментауском, Жаксынском, Астраханском, Аккольском, Атбасарском и Жаркаинском районах, — добавила А. Мусина.

Среди заболевших на третьей неделе 20 невакцинированных, с неизвестным прививочным статусом — 19.

Среди детей, посещающих детские дошкольные учреждения, зарегистрировано на третьей неделе четыре случая: один — в детском саду «Карлыгаш» Аршалынского района, два — в детском саду «Балдаурен» и развивающем центре Астраханского района и один случай в детсаду «Балдырган» города Косшы.

Среди школ зарегистрировано 12 случаев, в том числе два — в СШ им. Кутпанова Аршалынского района, по одному в IT — лицее Бурабайского района, ООШ с. Куншалган Ерейментауского района, ОШ с. Запарожье Жаксынского района, СШ№ 3 с. Шортанды Шортандинского района, СШ№ 9 г. Степногорска, пять случаев в г. Кокшетау по 1 случаю в СШ № 9, № 16, № 17, 2 сл. в СШ № 13.