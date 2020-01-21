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Беременную девушку спасли в метель в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Работники бригады скорой помощи Павлодарской области доставили беременную пациентку из Иртышского района в областной центр, несмотря на закрытые из-за непогоды трассы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Всё произошло в минувшую пятницу 17 января. В скорую помощь поступил звонок из Иртышской районной больницы, куда обратилась девушка на тридцатой неделе беременности с жалобами на высокое давление, - сообщила журналистам пресс-служба областной станции скорой помощи. - В Иртышск сразу же направили мобильную бригаду санитарной авиации в составе акушера-гинеколога и реаниматолога. Специалистам удалось стабилизировать состояние пациентки».
У девушки могли начаться преждевременные роды, и в этом случае недоношенному ребёнку понадобился бы специальный уход, поэтому её нужно было доставить в Павлодар. На тот момент департамент по чрезвычайным ситуациям из-за сильной метели объявил о закрытии всех дорог в регионе, рассказали в скорой.
«Несмотря на это, было решено транспортировать пациентку. Для этого на помощь вызвали сотрудников областного филиала «КазАвтоЖол» и полицейский патруль, которые сопровождали реанимобиль, - добавили в пресс-службе станции. - В тот же день девушку привезли в Павлодар. Сейчас она находится под наблюдением специалистов областного перинатального центра».
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