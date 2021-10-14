Беременность и КВИ: костанайский врач рассказал о рисках и профилактике

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Режим самоизоляции, влияние коронавируса на плод и возможные риски для здоровья будущей мамы - о том, как обезопасить себя от КВИ беременной женщине и чем чревато заражение, рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» заведующий акушерско-гинекологическим отделением поликлиники №2 города Костаная, координатор по репродуктивному здоровью Серик Терекулов.

Беременные женщины - не исключение. Так же, как и другие граждане, беременные легко могут заразиться коронавирусной инфекцией. Вот только протекает болезнь горазда сложнее.

«Хотелось бы отметить, что КВИ у беременных протекает значительно сложнее. И нужен комплексный подход в лечении. Потому что, есть препараты, которые при беременности противопоказаны, но эффективны при лечении коронавирусной инфекции, - говорит Серик Айтбаевич. — Так как в стране пока не производится вакцинация беременных женщин, то мы обычно рекомендуем обезопасить себя, быть дома. Также рекомендуем, чтобы все домашние (взрослые) были привиты, чтобы свести к минимуму возможное заражение беременной».

Врач подчеркивает, что заразившейся беременной женщине не стоит пренебрегать своим здоровьем и думать, что на плод инфекция не повлияет.

«Это совершенно ошибочное мнение. Ведь при КВИ, как известно, в первую очередь поражаются лёгкие. При этом, при беременности на организм женщины идёт двойная нагрузка, и вместе с тем двойная функция. Дышать, грубо говоря, нужно и за себя, и за малыша. И при больших сроках беременности физиологически матка поджимает диафрагму, и объём лёгких немного поджимается. Если же лёгкие ещё и поражены из-за заражения КВИ, то вдвойне увеличивается нагрузка на дыхательную систему. А это уже риск для доступа к кислороду для малыша»,- отмечает С. Терекулов.

Сейчас врачи стараются меньше нагружать беременных необходимостью сдачи обязательных ежемесячных анализов, чтобы свести к минимуму контакты с окружающими. Это касается и плановых походов к гинекологу, которые раньше производились ежемесячно.

«Если есть какие-то жалобы - повышение температуры, кашель, головокружение, приходить в поликлинику нет необходимости. Есть при каждой поликлинике мобильные бригады, которые специализируются на лечении беременных. Они выезжают по вызову. Производят наблюдение, назначают соответствующее лечение, конечно же, производят тест на ковид,- говорит С. Терекулов. — Если тест на ковид положительный, то в зависимости от степени поражения лёгких решается вопрос о госпитализации. Если же тест отрицательный, но простудные признаки имеют место быть, то беременной производится лечение на дому. К ней каждый день выезжает специалист, фиксирует все показатели и держит на контроле пациента».

В любом случае, в целях профилактики и для минимизации заражения КВИ, врачи рекомендуют беременным осознанно относиться к своему здоровью, беречь себя и реже посещать места массового скопления людей. Ведь самое главное при нынешних обстоятельствах и рисках - сохранить своё здоровье до конца срока и родить здорового ребёнка.

По информации областного управления здравоохранения, на сегодняшний день в регионе заболевших КВИ беременных - 61.