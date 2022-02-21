Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данным отдела полиции при УП Ауэзовского района, женщина, ожидающего седьмого ребенка, помогала своем мужу красть ружья, винтовку, пистолет, патроны и другие боеприпасы.

«В числе изъятого в ходе обыска дома было девять стволов «Сайга», два нарезных ружья, винтовка, пистолет, патроны, резиновые дубинки, деревянные биты, саперная лопата и радиостанции. Упаковки с краденым оружием гражданин Т., 1996 года рождения, закопал на участке перед своим частным домом. Также была установлена автомашина, на которой передвигался подозреваемый. Рядом с ним в этот момент находилась его супруга, которая вместо того, чтобы остановить мужа от необдуманного поступка, от совершения преступления, сама активно помогала грузить в машину коробки с краденым имуществом», – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Вещественные доказательства изъяты. Факт квалифицируется статье 291 часть 3 УК РК. Действиям женщины будет дана правовая оценка.