Беременная женщина скончалась в роддоме Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау скончалась 27 летняя беременная женщина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

По предположению врачей смерть наступила от сердечного приступа.

Точную причину медики сказать не могут. Отказавшись от вскрытия из морга тело насильно забрали родственники умершей, устроив потасовку с сотрудниками роддома и морга.

Погибшая являлась жительницей города Жанаозен. На момент смерти она была на 7 месяце беременности и находилась на обследовании в областном перинатальном центре.

«Их было человек 30-40, напали, вырвали, избили наших докторов, избили охранника, до телесных повреждений не дошло, конечно, это было в потасовке. Полиция тоже не могла их развести. Родственники вырвали из рук медработников тело женщины и увезли в Жанаозен. Сейчас наши жанаозенские коллеги ведут переговоры, чтобы они дали разрешение на патологоанатомическое вскрытие», - рассказала директор перинатального центра.