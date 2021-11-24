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    18:18, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Беременная женщина пыталась выпрыгнуть из окна роддома в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Беременная женщина пыталась спрыгнуть с третьего этажа перинатального центра в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматинской области информацию подтвердили.

    Инцидент произошел в родильном доме города Каскелена Карасайского района.

    «Установлено, что из окна третьего этажа перинатального центра пыталась выпрыгнуть 41-летняя местная жительница. По указанному факту начато расследование, предусмотренное ст.105 УК РК, в рамках которого будет выяснены все обстоятельства и причины», - сообщили в полиции.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Общество Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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