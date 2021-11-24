18:18, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6
Беременная женщина пыталась выпрыгнуть из окна роддома в Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Беременная женщина пыталась спрыгнуть с третьего этажа перинатального центра в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В департаменте полиции Алматинской области информацию подтвердили.
Инцидент произошел в родильном доме города Каскелена Карасайского района.
«Установлено, что из окна третьего этажа перинатального центра пыталась выпрыгнуть 41-летняя местная жительница. По указанному факту начато расследование, предусмотренное ст.105 УК РК, в рамках которого будет выяснены все обстоятельства и причины», - сообщили в полиции.