+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 27 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Беременная женщина пыталась спрыгнуть с моста в Уральске

22 Сентября 2019 02:35
Поделиться:
Беременная женщина пыталась спрыгнуть с моста в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Случай произошёл на мосту через реку Чаган, недалеко от спортивной базы «Динамо». Об этом передаёт МИА «Каинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Новости по теме

Мужчину извлекли из искореженного автомобиля спасатели в Алматинской области
Турист заблудился в районе Большого алматинского пика Спасатели извлекли 3-летнего мальчика из стиральной машины в Шымкенте Ученица 11 класса пыталась спрыгнуть с моста в Усть-Каменогорске

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 13 молодая женщина перелезла через ограждение моста через реку Чаган в районе спортивной базы «Динамо».

«Женщина уже сняла обувь и собиралась спрыгнуть с моста. К счастью, старшина полиции Самат Балданов оказался недалеко от места. Он, направляясь на обеденный перерыв на автомобиле, заметил одиноко стоящую на мосту женщину. Старшина оставил машину на обочине дороги возле моста и направился к женщине. Она уже успела перелезть через ограждение. Не удержав равновесие, сорвалась вниз. Но Балданов успел схватить ее за руку. С помощью водителей проезжающих мимо машин он смог вытащить женщину», - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Позже выяснилось, что суицид пыталась совершить 31-летняя жительница Уральска, которая к тому же оказалась в положении.

«Кроме этого, на фоне стресса у женщины начался приступ эпилепсии. Старшина Самат Балданов вызвал на место подкрепление и скорую медицинскую помощь. Медики увезли женщину в областную больницу. По словам женщины, она пыталась покончить с собой из-за проблем в семейной жизни», - добавили полицейские.

В департаменте полиции сообщили, что поступок Самата Балданова будет отмечен руководством.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив