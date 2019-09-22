Беременная женщина пыталась спрыгнуть с моста в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Случай произошёл на мосту через реку Чаган, недалеко от спортивной базы «Динамо». Об этом передаёт МИА «Каинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 13 молодая женщина перелезла через ограждение моста через реку Чаган в районе спортивной базы «Динамо».

«Женщина уже сняла обувь и собиралась спрыгнуть с моста. К счастью, старшина полиции Самат Балданов оказался недалеко от места. Он, направляясь на обеденный перерыв на автомобиле, заметил одиноко стоящую на мосту женщину. Старшина оставил машину на обочине дороги возле моста и направился к женщине. Она уже успела перелезть через ограждение. Не удержав равновесие, сорвалась вниз. Но Балданов успел схватить ее за руку. С помощью водителей проезжающих мимо машин он смог вытащить женщину», - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Позже выяснилось, что суицид пыталась совершить 31-летняя жительница Уральска, которая к тому же оказалась в положении.

«Кроме этого, на фоне стресса у женщины начался приступ эпилепсии. Старшина Самат Балданов вызвал на место подкрепление и скорую медицинскую помощь. Медики увезли женщину в областную больницу. По словам женщины, она пыталась покончить с собой из-за проблем в семейной жизни», - добавили полицейские.

В департаменте полиции сообщили, что поступок Самата Балданова будет отмечен руководством.