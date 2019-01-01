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Беременная женщина пострадала в ДТП в Шымкенте
1 Января 2019 21:17 95
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 1 января в машину скорой помощи, которая везла женщину в больницу, влетела автомашина, сообщает otyrar.kz.
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ДТП с участием трех машин произошло на пересечении улиц Ташенова и Желтоксан. «Лада Приора» врезалась на перекрестке в автомобиль «Нексия», который от сильного удара отбросило на встречную полосу, по которой в этот момент ехала карета скорой помощи. В ней медики сопровождали беременную женщину в больницу.
В результате аварии помощь пришлось оказывать и беременной женщине, и трем пассажирам «Нексии». Все они были госпитализированы в лечебные учреждения на других спецмашинах, которые приехали к месту аварии.
На месте ДТП работали дознаватели. Проводятся следственные действия.
Фото с сайта otyrar.kz
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