Беременная женщина пострадала в ДТП в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 1 января в машину скорой помощи, которая везла женщину в больницу, влетела автомашина, сообщает otyrar.kz.

ДТП с участием трех машин произошло на пересечении улиц Ташенова и Желтоксан. «Лада Приора» врезалась на перекрестке в автомобиль «Нексия», который от сильного удара отбросило на встречную полосу, по которой в этот момент ехала карета скорой помощи. В ней медики сопровождали беременную женщину в больницу.

В результате аварии помощь пришлось оказывать и беременной женщине, и трем пассажирам «Нексии». Все они были госпитализированы в лечебные учреждения на других спецмашинах, которые приехали к месту аварии.

На месте ДТП работали дознаватели. Проводятся следственные действия.

Фото с сайта otyrar.kz