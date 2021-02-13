Беременная женщина пострадала в ДТП в Петропавловске
По информации пресс-службы департамента полиции, в ДТП пострадала беременная женщина.
«8 февраля напротив дома № 154 по ул. Н. Назарбаева водитель автомобиля «Mitsubishi Delica» совершил столкновение с «Hyundai Solaris», за рулём которого находилась женщина, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая обратилась в одно из медицинских учреждений Петропавловска и была госпитализирована. Сотрудники группы розыска установили 26-летнего жителя Кызылжарского района», - сообщили в пресс-службе.
За несколько дней до аварии мужчина договорился о продаже автомобиля с жителем Алматы. Однако теперь новому владельцу машины придется подождать. Полицейские водворили автомобиль на спецстоянку.
В отношении нарушителя собран материал по статье «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».
С начала года в области зарегистрировали четыре случая оставления места ДТП, в которых причинен вред здоровью людей. Троих установили, идут розыски ещё одного.