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    11:57, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Беременная женщина пострадала в ДТП в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские нашли водителя автомобиля, который допустил столкновение с другой машиной и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в ДТП пострадала беременная женщина.

    «8 февраля напротив дома № 154 по ул. Н. Назарбаева водитель автомобиля «Mitsubishi Delica» совершил столкновение с «Hyundai Solaris», за рулём которого находилась женщина, и скрылся с места происшествия. Пострадавшая обратилась в одно из медицинских учреждений Петропавловска и была госпитализирована. Сотрудники группы розыска установили 26-летнего жителя Кызылжарского района», - сообщили в пресс-службе.

    За несколько дней до аварии мужчина договорился о продаже автомобиля с жителем Алматы. Однако теперь новому владельцу машины придется подождать. Полицейские водворили автомобиль на спецстоянку.

    В отношении нарушителя собран материал по статье «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

    С начала года в области зарегистрировали четыре случая оставления места ДТП, в которых причинен вред здоровью людей. Троих установили, идут розыски ещё одного.


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    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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