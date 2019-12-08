Беременная женщина и еще семь человек эвакуированы с трассы Нур-Султан - Павлодар

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Восемь человек, среди которых беременная женщина, эвакуированы с автомобильной дороги Нур-Султан – Павлодар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, спасателями Целиноградского ОЧС и города Нур-Султана проводятся аварийно-спасательные работы на автомобильной дороге «Нур-Султан – Павлодар».

«При продвижении от села Софиевки до села Новомарковки из снежных переметов эвакуированы 8 человек, среди них одна беременная (24 неделя беременности)», - рассказали в ведомстве.

Все эвакуированные размещены в пункте обогрева села Новомарковка.