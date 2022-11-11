Беременная мать троих детей умерла в Житикаринской больнице

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - 31-летняя женщина была беременна четвертым ребенком, а дома ее ждали трое сыновей и супруг. Женщина скончалась в больнице города Житикары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в пресс-службе областного управления здравоохранения, было проведено служебное расследование с привлечением областных специалистов.

«Также назначены внешние экспертизы. Расследованием случая смерти женщины в Житикаринской больнице занимается департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗРК по Костанайской области и Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии города Астаны»,- сообщила пресс-секретарь ведомства Ксения Жилкибаева.

Ранее СМИ сообщали, что 31-летняя беременная женщина не раз обращалась в больницу с болями внизу живота, но полного обследования и выяснения причин врачи не произвели. В октябре женщина обратилась к врачам уже с температурой и болями в области сердца. В течение суток женщину возили из дома в стационар. Но после последнего вызова скорой женщина больше не вернулась домой.

Утром супругу молодой женщины сообщили о ее смерти. Дома у погибшей остались еще трое сыновей, младшему из которых шесть месяцев.

Фото: tobolinfo.kz