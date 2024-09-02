Беременная лучница завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде

Британская лучница Джоди Гринэм, будучи на седьмом месяце беременности, завоевала бронзовую медаль в стрельбе из лука на Паралимпиаде в Париже, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на World Archery.

31-летняя спортсменка одержала победу над своей соотечественницей и действующей чемпионкой Фиби Патерсон Пайн в борьбе за бронзу. Джоди отставала на 2 очка перед последним раундом, но смогла выйти вперёд.

Фото: World Archery

Гринэм стала первой беременной спортсменкой, поднявшейся на паралимпийский подиум. Её достижения вызвали восхищение по всему миру, а официальный канал Паралимпиады отметил её успех.

- Я пришла сюда побеждать, несмотря на беременность, и доказала это, - призналась Джоди, пояснив, что не стремилась к участию ради участия.

Фото: World Archery

Тренируясь, Джоди адаптировала своё снаряжение под изменяющиеся условия, отмечая, что беременность требует постоянных корректировок. Она надеется, что её пример вдохновит других женщин на активное участие в спорте и материнстве одновременно.