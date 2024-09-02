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    17:05, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Беременная лучница завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде

    Британская лучница Джоди Гринэм
    Фото: World Archery

    Британская лучница Джоди Гринэм, будучи на седьмом месяце беременности, завоевала бронзовую медаль в стрельбе из лука на Паралимпиаде в Париже, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на World Archery

    31-летняя спортсменка одержала победу над своей соотечественницей и действующей чемпионкой Фиби Патерсон Пайн в борьбе за бронзу. Джоди отставала на 2 очка перед последним раундом, но смогла выйти вперёд.

    лучница Джоди Гринэм
    Фото: World Archery

    Гринэм стала первой беременной спортсменкой, поднявшейся на паралимпийский подиум. Её достижения вызвали восхищение по всему миру, а официальный канал Паралимпиады отметил её успех.  

    - Я пришла сюда побеждать, несмотря на беременность, и доказала это, - призналась Джоди, пояснив, что не стремилась к участию ради участия.

    лучница Джоди Гринэм
    Фото: World Archery

    Тренируясь, Джоди адаптировала своё снаряжение под изменяющиеся условия, отмечая, что беременность требует постоянных корректировок. Она надеется, что её пример вдохновит других женщин на активное участие в спорте и материнстве одновременно.

    Теги:
    Спорт Франция Женщины Паралимпиада 2024 Стрельба из лука
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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