Береговая охрана Турции изъяла более 1,6 тонны наркотиков

С начала этого года турецкая береговая охрана пресекла 54 случая незаконного оборота наркотиков в территориальных водах страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Как сообщают уполномоченные ведомства, с начала года береговая охрана Турции изъяла более 1,6 тонны наркотических веществ в ходе 54 спецопераций на море.

В ходе проверок также были обнаружены 19 591 таблеток, 640 растений каннабиса и 2 миллилитра жидких наркотиков. Кроме того, в рамках 32 отдельных спецопераций сотрудники перехватили 152 пистолета, 395 патронов, 115 частей огнестрельного оружия и четыре винтовки.

При этом таможенные проверки позволили выявить более 215 тыс. контрабандных товаров, почти 8 тыс. пачек сигарет, 5 650 сигар и 221 кг табака. Правоохранители также изъяли 20 402 литра контрабандного топлива и выявили незаконное использование 632 225 литров дизельного топлива, предназначенного для продажи без налогов.

С начала года турецкие службы обеспечили сопровождение и безопасность 189 судов в проливах. В 2024–2025 годах под охраной находилось еще 1 656 судов.

В то же время за загрязнение морской среды власти наложили штрафы на общую сумму 141,33 млн турецких лир (около $3,67 млн). Санкции были применены по 219 нарушениям.

В стране осуществляется усиленный контроль над морскими границами для борьбы с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков и другими видами преступной деятельности.

Ранее мы писали, что таможенные подразделения Турции продолжают масштабную борьбу с контрабандой с использованием современных технологий и усовершенствованных методов анализа.