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Берегоукрепление реки Кылшыкты сняло угрозу подтопления жилых массивов в Кокшетау

17 Марта 2020 13:07
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Берегоукрепление реки Кылшыкты сняло угрозу подтопления жилых массивов в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с принятием оперативных мер по недопущению подтопления жилых массивов, ситуация в Кокшетау стабилизировалась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.

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Напомним, в результате подъема воды в реке Кылшыкты произошел перелив через автомобильный мост в Кокшетау.

«Произведены работы по берегоукреплению реки Кылшыкты путем возведения насыпи инертными материалами. Уровень воды в реке идет на снижение, и к данному часу зафиксирован на отметке 2 метра 30 см. В настоящее время угрозы подтопления жилых массивов нет. Ситуация находится под контролем», - говорится в сообщении КЧС.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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