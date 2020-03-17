Берегоукрепление реки Кылшыкты сняло угрозу подтопления жилых массивов в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с принятием оперативных мер по недопущению подтопления жилых массивов, ситуация в Кокшетау стабилизировалась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.

Напомним, в результате подъема воды в реке Кылшыкты произошел перелив через автомобильный мост в Кокшетау.

«Произведены работы по берегоукреплению реки Кылшыкты путем возведения насыпи инертными материалами. Уровень воды в реке идет на снижение, и к данному часу зафиксирован на отметке 2 метра 30 см. В настоящее время угрозы подтопления жилых массивов нет. Ситуация находится под контролем», - говорится в сообщении КЧС.