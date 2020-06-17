Береги ближнего: в Павлодарской области волонтеры будут информировать население о коронавирусе
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области для разъяснения людям опасности и профилактики коронавируса областной филиал «Красного Полумесяца Казахстана» подготовил десять добровольцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках этого проекта мы сейчас в городе Павлодар обучили десять волонтёров. На этой неделе обучим ещё десять добровольцев, которые впоследствии будут выезжать в районы, в моногорода, и на местах там будем обучать тоже активных волонтёров, которые впоследствии будут работать уже в сёлах», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель Павлодарского областного филиала «Красного Полумесяца Казахстана» Гульнара Исаканова.
Общенациональный проект по информированию населения о COVID-19 запустил «Красный Полумесяц Казахстана». Как сообщили организаторы, кампания предусматривает уведомление казахстанцев о КВИ, мерах профилактики и развенчиванию устоявшихся мифов. Эту работу «Полумесяц» организовал совместно с Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию. Штаб-квартира и филиалы Красного Полумесяца через свои соцсети и на онлайн-сессиях в регионах республики начали активно рассказывать людям об этом заболевании. Когда провести онлайн-тренинг будет невозможно, на места станут выезжать специально обученные волонтёры и сотрудники Красного Полумесяца для проведения информационно-ознакомительной работы в сотрудничестве с местными акиматами.
«То есть мы будем охватывать все отдалённые сёла и отделения», - добавила Г. Исаканова.
Для этого проекта Красный Полумесяц Казахстана мобилизует более тысячи волонтёров по всей стране, которых обучат работе с населением и правильному предоставлению информации о COVID-19.
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