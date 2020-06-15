Береги ближнего: троих павлодарцев госпитализировали с коронавирусом
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре троих мужчин госпитализировали с коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«COVID-19 подтверждён у трёх мужчин 1988, 1989, 1994 годов рождения. Все они являются жителями Павлодара», - сообщили в межведомственной комиссии по противодействию COVID-19.
У заболевших были высокая температура тела, кашель, насморк и слабость. Двое самостоятельно обратились к медикам. Один из пациентов обследовался как контактный с человеком, у которого ранее выявили КВИ. ПЦР-исследования дали положительный результат на COVID-19.
«Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар Павлодара, состояние удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом, круг контактных лиц установлен, силами филиала ЦНЭ проведена заключительная дезинфекция в очагах», - добавили в МВК.
По состоянию на 14 июня, в Павлодарской области зарегистрировано 349 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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