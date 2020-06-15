Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 27 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Береги ближнего: троих павлодарцев госпитализировали с коронавирусом

15 Июня 2020 10:01
Поделиться:
Береги ближнего: троих павлодарцев госпитализировали с коронавирусом

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре троих мужчин госпитализировали с коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Береги ближнего: подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау
Вспышка в Пекине: за сутки протестировано на коронавирус почти 77 тысяч человек Береги ближнего: памятку для бессимптомных пациентов разработали в Минздраве 490 бессимптомных носителей коронавируса зарегистрированы в Казахстане

«COVID-19 подтверждён у трёх мужчин 1988, 1989, 1994 годов рождения. Все они являются жителями Павлодара», - сообщили в межведомственной комиссии по противодействию COVID-19.

У заболевших были высокая температура тела, кашель, насморк и слабость. Двое самостоятельно обратились к медикам. Один из пациентов обследовался как контактный с человеком, у которого ранее выявили КВИ. ПЦР-исследования дали положительный результат на COVID-19.
«Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар Павлодара, состояние удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом, круг контактных лиц установлен, силами филиала ЦНЭ проведена заключительная дезинфекция в очагах», - добавили в МВК.

По состоянию на 14 июня, в Павлодарской области зарегистрировано 349 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив