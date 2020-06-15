Береги ближнего: подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Трое заражённых являются сотрудником подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Двое из них женщины 1990, 1981 года рождения, и мужчина 1987 года рождения. У них COVID-19 был выявлен при прохождении скрининга. А также один случай был выявлен у жительницы села Акколь Курмангазинского района 1965 года рождения. У нее анализы были взяты в связи с контактом с ранее заболевшим. Еще 19 заболевших - это жители города Атырау. 10 из них женщины 1964, 1978, 1985, 1995, 1980, 1993, 1981, 1986, 1970, 1969 года рождения и 9 мужчин 1993, 2000, 1964, 2002, 1965, 2000, 1999, 2002, 1999 года рождения. У двоих анализы отобраны по эпидемиологическим показаниям и при прохождении скрининга, а 17 обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», - проинформировали в акимате.

Всего в регионе выявлено 1310 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших - 961.