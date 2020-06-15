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Береги ближнего: максимально перевести работников на удаленку призвал аким Нур-Султана

15 Июня 2020 11:13
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Береги ближнего: максимально перевести работников на удаленку призвал аким Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о мерах, предпринимаемых в городе по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С учетом эпидситуации и увеличения количества обращающихся, в городском Оперштабе по противодействию распространения коронавируса рассмотрели ряд вопросов. Первое. Дополнительно открыли 400 провизорных коек для инфицированных Covid-19. В том числе, на базе стационаров определены отдельные койки для лиц (с подозрением на КВИ) с инфарктом, инсультом, сахарным диабетом. Ранее для пациентов с пневмонией и ОРВИ были открыты отдельные корпуса, где их дополнительно проверяли на коронавирус - это позволило своевременно выявить инфекцию на ранней стадии», - написал Алтай Кульгинов в Instagram .

Второе – после онлайн-встречи с главврачами городских и частных поликлиник, руководителями стационаров, анализ-центров и главным санврачом города, по словам акима, было решено перейти на телемедицину для лечения бессимптомных носителей коронавируса.

«Это значит, что медработники через видеозвонки и другие каналы связи отслеживают здоровье, и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей коронавируса. В случае проявления симптомов пациентов госпитализируют. Третье. Продолжаем практику по изоляции авиапассажиров, прилетевших из-за рубежа. В гостинице «Рамада Плаза» подготовлены номера, оборудованные под медстационары. Напомню, с 22 марта, когда в городе закрыли въезд и выезд, городским Оперштабом было принято решение проверять всех авиапассажиров - это позволило не допустить в город инфицированных», - отметил он.

Аким призвал организации максимально перевести работников на дистанционный режим работы.

«Четвертое. Организации, чья деятельность разрешена, должны усилить контроль за соблюдением жёстких санитарно-эпидемиологических норм. Половина инфицированных Covid-19 приходится как раз на коллективные (трудовые) очаги! Совместно с полицейскими, санврачами и волонтёрами мобильной группой акимата на ежедневной основе проводятся рейды на соблюдение строгих саннорм - в случае нарушений объекты закрываются. Пятое. Горожанам необходимо соблюдать строгие саннормы: носить маски (в местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях), по мере возможности не посещать места массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать соцдистанцию», - заключил А. Кульгинов.


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#Нур-Султан   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Азамат Сыздыкбаев

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