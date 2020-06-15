Береги ближнего: Баянаульская зона отдыха приостановит работу для туристов

БАЯНАУЛ. КАЗИНФОРМ – В Баянауле дома отдыха и пляжи на озёрах приостановят до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно постановлению государственного санитарного врача Баянаульского района с 16 июня, 00 часов, все дома отдыха и пляжи Баянаульской зоны отдыха Жасыбай, Сабындыколь, Торайгыр, Биржанколь будут закрыты до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации», - сказал аким Баянаульского района Павлодарской области Канат Каримов в своём обращении к жителям района и к потенциальным туристам.

Эта мера, по словам К. Каримова, в первую очередь, важна для людей благополучия.

«Если каждый из нас примет необходимые меры предосторожности, будет следовать правилам, то мы быстрее исключим возможность распространения коронавируса, - подчеркнул он. - Несмотря на снятие режима ЧП, эпидемиологическая ситуация в Павлодарской области, как и по всей стране, остаётся очень серьёзной. Чтобы обезопасить себя и окружающих от угрозы коронавируса, необходимо усилить и строго соблюдать меры предосторожности».